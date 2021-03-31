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Российские хакеры атаковали Госдеп США – Politico

31 марта 2021, 08:40
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Хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

вирусы, хакеры
Российские хакеры атаковали Госдеп США – Politico / Reuters

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в прошлом году. Об этой хакерской атаке ранее не сообщалось.

Как пишет Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США, хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти бюро работают над вопросами, касающимися союзников США, в том числе НАТО.

Непонятно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью кампании SolarWinds, во время которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.

Отвечая на вопрос о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что "из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас".

Отмечается, что кража электронных писем Госдепартамента указывает на то, что подозреваемые российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов правительства США, чем было ранее известно общественности.

Хакерская атака на США

  • Информагентство Reuters 13 декабря 2020 года опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям. Атака была совершена на клиентов компании компьютерной безопасности SolarWinds
  • В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.
  • Предполагается, что еще весной 2020 года хакеры могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.

Санкции США против России из-за кибератаки – о чем сообщалось ранее:

  • 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
  • 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
  • 29 марта президент США Джо Байден решил продлить на год действие санкций против Российской Федерации за кибератаки на Штаты.

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