Российские хакеры атаковали Госдеп США – Politico / Reuters

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в прошлом году. Об этой хакерской атаке ранее не сообщалось.

Как пишет Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США, хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти бюро работают над вопросами, касающимися союзников США, в том числе НАТО.

Непонятно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью кампании SolarWinds, во время которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.

Отвечая на вопрос о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что "из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас".

Отмечается, что кража электронных писем Госдепартамента указывает на то, что подозреваемые российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов правительства США, чем было ранее известно общественности.

Хакерская атака на США

Информагентство Reuters 13 декабря 2020 года опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям. Атака была совершена на клиентов компании компьютерной безопасности SolarWinds

В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

Предполагается, что еще весной 2020 года хакеры могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.

Санкции США против России из-за кибератаки – о чем сообщалось ранее: