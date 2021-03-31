Российские хакеры атаковали Госдеп США – Politico

Хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.
Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в прошлом году. Об этой хакерской атаке ранее не сообщалось.
Как пишет Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США, хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти бюро работают над вопросами, касающимися союзников США, в том числе НАТО.
Непонятно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью кампании SolarWinds, во время которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.
Отвечая на вопрос о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что "из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас".
Отмечается, что кража электронных писем Госдепартамента указывает на то, что подозреваемые российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов правительства США, чем было ранее известно общественности.
Хакерская атака на США
- Информагентство Reuters 13 декабря 2020 года опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям. Атака была совершена на клиентов компании компьютерной безопасности SolarWinds
- В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.
- Предполагается, что еще весной 2020 года хакеры могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.
Санкции США против России из-за кибератаки – о чем сообщалось ранее:
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
- 29 марта президент США Джо Байден решил продлить на год действие санкций против Российской Федерации за кибератаки на Штаты.