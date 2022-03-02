Российский бизнесмен назначил награду в $1 млн за голову Путина

Владимир Путин / Reuters

Российский бизнесмен Александр Кананыхин назначил большую награду за "голову" Путина. За его задержание или убийство предлагается 1 миллион долларов.

"Я обещаю выплатить 1 000 000 долларов офицеру (офицерам), которые, выполняя свои конституционные обязанности, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством. Путин не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов. Как этнический русский и гражданин России я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я продолжу свою помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды", - заявил Кананыхин.

Также он рассказал, что Facebook забанил его первое сообщение, однако он продублировал его еще раз.

Александр Кананыхин является СЕО Transparent Business. Он проживает на территории Соединенных Штатов Америки.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.

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