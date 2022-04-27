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Россию выгнали из Всемирной туристической организации ООН

27 апреля 2022, 19:51

Россия больше не член Всемирной туристической организации ООН. Большинством голосов такое решение принято на Генеральной ассамблее организации.

Россию исключили из состава Всемирной туристической организации ООН / wikipedia.org

Россию исключили из состава стран-членов Всемирной туристической организации ООН, говорится в заявлении председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив.

"Россия больше не член Всемирной туристической организации ООН. Большинством голосов такое решение принято на Генеральной ассамблее организации! "За" проголосовали 40 стран, за что им честь и почет", — отметила глава Гостуризма.

Против того, чтобы страну-оккупанта исключили из организации, выступили 11 государств. Глава ГАРТ перечислила эти государства: Сирия, Беларусь, Казахстан, Зимбабве, Никарагуа, Алжир, Китай, Бостон и Герцеговина, Египет и Северная Корея.

"Желаемый для России сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН, не удалось. Сохранить лицо не удалось. Зато удалось в очередной раз ударить в грязь лицом и еще и оскандалиться в финальных конвульсиях", — добавила глава ведомства, имея в виду ситуацию, когда накануне голосования представители делегации России устроили истерику и решили первыми выйти из состава организации, прежде чем состоялась процедура исключения.

По словам главы ГАРТ, Россия должна пройти длительный цивилизационный путь, получить новые качества – в гуманности, эрудиции, чести и ценностях.

И "лишь после полной трансформации вновь претендовать на место среди мирных, доброжелательных, порядочных и честных людей, являющихся членами этой Организации".

"Такова моя позиция. Сегодня очень многие страны готовы помогать – добрым словом, профессиональными советами, экспертизой в развитии туристической сферы. Украина возродится и станет новым крупным рынком с новыми возможностями для инвестиций, для путешествий, для уникального опыта и эмоций. Совместными усилиями!", — подытожила она.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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