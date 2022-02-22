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Рубль - самая нестабильная валюта в мире: последствия для экономики РФ после признания Путиным "Л/ДНР"

22 февраля 2022, 08:58
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Кроме того, Московская биржа открылась с падения индексов ‒ причем даже самых крупных российских государственных корпораций.

Рубль
Последствия для экономики РФ после признания Путиным "Л/ДНР" / Reuters

Рубль вышел на первое место по волатильности ‒ то есть нестабильности курса ‒ среди всех мировых валют. Как сообщает российский РБК со ссылкой информацию из биржевого терминала Bloomberg, уровень волатильности по состоянию на утро 22 февраля 33,97%.

"Курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал отметку 79 рублей, а в моменте — даже 80 рублей. На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии ‒ 18 марта 2020 года она составляла 37,7%. Тогда курс рубля обваливался с 60–65 за доллар до 80 рублей", ‒ сообщают журналисты

Кроме того, на Московской бирже подешевели акции "Магнита" (-9,5%), "Газпрома" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнефтегаза" (-7,4%), "Татнефти" (-7,2%), "Интер РАО" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норникеля" (-6,7%), "Московской биржи" (-6,5%), "ММК" (-6,1%), Сбербанка (-6%), Polymetal (-5,7%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "РусГидро" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Полюса" (-3,5%), "Северстали" (-3,4%), "Аэрофлота" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%) и " Сбербанка (-4,3%), расписки TCS Group Holding (-4%) и OZON (-2,7%).

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Путин признал "ЛДНР"

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21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Также Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Глава Кремля также считает, что вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

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