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Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник

1 декабря 2020, 06:49

Ученого расстреляли с расстояния 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan.

Мохсен Фахризаде
Мохсена Фахризаде убили оружием, которым управляли через спутник / Reuters

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого на Западе спецслужбы и дипломаты называли "отцом иранской бомбы" и руководителем ядерной программы Ирана, убили управляемым через космос оружием.

"Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника", — сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на источник.

Ученого расстреляли с расстояния 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.

В Иране заявили, что на месте преступления не было исполнителей, однако, по словам иранских властей, удалось выявить, кто спланировал покушение.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил Израиль в "удалённом убийстве" иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с использованием "электронных устройств", сообщило агентство Associated Press.

Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:

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