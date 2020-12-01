Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник

Ученого расстреляли с расстояния 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan.
Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого на Западе спецслужбы и дипломаты называли "отцом иранской бомбы" и руководителем ядерной программы Ирана, убили управляемым через космос оружием.
"Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника", — сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на источник.
Ученого расстреляли с расстояния 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
В Иране заявили, что на месте преступления не было исполнителей, однако, по словам иранских властей, удалось выявить, кто спланировал покушение.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил Израиль в "удалённом убийстве" иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с использованием "электронных устройств", сообщило агентство Associated Press.
Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:
- Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы".
- Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве ученого Израиль. По словам Рухани, Иран отомстит за убийство ученого.
- В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
- Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет.
- Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произведено в Израиле.