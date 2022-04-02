"Русские были в ярости": Путин возненавидел Зеленского с первой встречи - WSJ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин питает по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому ненависть.

Хозяин Кремля возненавидел украинского президента с первой встречи на саммите "нормандской четверки" во Франции, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Зеленский "вызвал презрение Путина на их первой и пока единственной встрече - саммите в Париже в декабре 2019 года, где Макрон и Меркель пытались выйти из тупика с выполнением Минских соглашений"

Одной из главных причин может быть то, что Зеленский категорически отверг российскую интерпретацию соглашений.

"Русские были в ярости", - цитирует WSJ высокопоставленного французского чиновника.

По его словам, многие присутствовавшие на той встрече убеждены, что российский лидер возненавидел молодого украинского коллегу.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: