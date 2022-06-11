Сам себя выдал: Путин хочет построить империю как Петр I - аналитик CNN

Путин хочет построить империю как Петр I - аналитик CNN / коллаж УНИАН, Жан-Марк Натье, Википедия

Диктатор РФ Владимир Путин не скрывает своего цинизма и потому практически прямым текстом сказал, что для него цель войны в Украине – восстановление Российской империи и ее вероятное распространение на иные государства, которые возникли на руинах СССР. Такое мнение высказал известный аналитик американского телеканала CNN Натан Ходж.

По его словам, читать мнения кремлевского диктатора – задача непростая, но иногда она позволяет делать это, и чтобы убедиться в этом – стоит ознакомиться со стенограммой упомянутой беседы.

В частности, многие быстро уловили одну из провокационных реплик Путина, в которой тот сравнил себя с Петром I – российским царем и основателем Санкт-Петербурга, пришедшим к власти в конце XVII века.

"Слова Путина говорят сами за себя: то, к чему он стремится в Украине, – это восстановление России как имперской державы", – считает Ходж.

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Напомним, ранее 9 июня на встрече с молодыми коммерсантами российский диктатор России Владимир Путин сравнил себя с первым российским императором Петром I.

"Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно, приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - заявил Путин.

До того польский посол в Украине Бартош Цихоцкий говорил - Россия планомерно создала специфическую ситуацию, при которой на Западе будут оказывать давление на Киев с целью пойти на уступки российскому диктатору Путину.

По словам дипломата, тем, кто на Западе высказывает идеи об уступках Украиной территорий на Донбассе, или "спасения чьего-то лица" (Путина, - Главред), следует задуматься над тем, чтобы отдать свой Бранденбург (Федеральная земля Германии, - Главред) или Пиренеи (горная система во Франции, Испании и Андорре, - Главред).

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