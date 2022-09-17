Сам уже и ходить не способен: в Сети выложили видео, на котором Эрдоган ведет под руку Путина

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / скриншот из видео, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин продолжает крайне странно вести себя во время публичных мероприятий ‒ в очередной раз кидая угля в топку сплетен о том, что с его здоровьем все плохо. В Сети появилось видео, на котором видно, как Путин шаркающей и неуверенной походкой идет рядом с президентом Турции Эрдоганом (в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане). И турецкий лидер вынужден придерживать диктатора под руку

При этом более никто из делегатов мероприятия не шел таким странным образом.

По всей вероятности, Эрдогану пришлось придерживать Путина под руку из-за плохого самочувствия русского диктатора.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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