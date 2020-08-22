Самолет с Навальным покинул Россию / Reuters

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел в субботу, 22 августа, из Омска в Берлин.

Об этом сообщает "Интерфакс ".

Эту информацию агентству подтвердили в руководстве аэропорта.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила об этом в Твиттере.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала она.

Добавим, транспортировку Навального в Германию организовал в Берлине глава организации Cinema for Peace Foundation Яка Бизил, который в 2018 году при подобных обстоятельствах спас участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте также"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писательНапомним, ранее главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, пока все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.