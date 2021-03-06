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Самолет с объявленным в розыск "поваром Путина" засекли над Украиной

6 марта 2021, 23:15
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Самолет с Евгением Пригожиным начал снижаться над территорией Черногории.

Путин, повар
Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин / Reuters

Стали известны подробности о вероятном местопребывании объявленного в розыск Федеральным бюро расследований США российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента РФ Владимира Путина.

Пригожина якобы заметили в зоне международных рейсов аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), сообщает Pravda.ru. По данным источников, предприниматель успешно прошел таможенный контроль.

Как уточняет Telegram-канал Фаренгейт, Пригожин сел в частный самолет Learjet 60 с опознавательным знаком DCOMO. Авторы проследили за его маршрутом по сервису Flightradar, при этом борт пролетел над западной частью Украины.

В итоге самолет с Пригожиным начал снижаться над территорией Черногории. После пребывания на Балканах борт вернулся в РФ

"Ну что ж, самое время подвести итоги однодневного променада Пригожина по Европе - Румыния и Украина умудрились дважды упустить буквально из рук 250 тысяч зеленых и потратить столько же на успокоительное. LJ60 вернулся в Санкт-Петербург", - пишут авторы публикации.

Евгения Пригожина объявили в розыск:

  • Ранее Федеральное бюро расследований в США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина - его называют якобы поваром президента РФ Владимира Путина и обвиняют во вмешательстве в выборы в США 2016 года.
  • За информацию, которая может привести к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в 250 000 долларов.
  • Его разыскивают за участие в заговоре против США с начал 2014 по февраль 2018 года.
  • Пригожин являлся основным спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований (IRA) - так называемой "фабрики троллей".
  • По данным ФБР, Пригожин контролировал операции по вмешательству в американские выборы путем кражи личных данных граждан США и массового создания фейковых аккаунтов в социальных сетях.
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