Самолет с объявленным в розыск "поваром Путина" засекли над Украиной

Самолет с Евгением Пригожиным начал снижаться над территорией Черногории.
Стали известны подробности о вероятном местопребывании объявленного в розыск Федеральным бюро расследований США российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента РФ Владимира Путина.
Пригожина якобы заметили в зоне международных рейсов аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), сообщает Pravda.ru. По данным источников, предприниматель успешно прошел таможенный контроль.
Как уточняет Telegram-канал Фаренгейт, Пригожин сел в частный самолет Learjet 60 с опознавательным знаком DCOMO. Авторы проследили за его маршрутом по сервису Flightradar, при этом борт пролетел над западной частью Украины.
В итоге самолет с Пригожиным начал снижаться над территорией Черногории. После пребывания на Балканах борт вернулся в РФ
"Ну что ж, самое время подвести итоги однодневного променада Пригожина по Европе - Румыния и Украина умудрились дважды упустить буквально из рук 250 тысяч зеленых и потратить столько же на успокоительное. LJ60 вернулся в Санкт-Петербург", - пишут авторы публикации.
Евгения Пригожина объявили в розыск:
- Ранее Федеральное бюро расследований в США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина - его называют якобы поваром президента РФ Владимира Путина и обвиняют во вмешательстве в выборы в США 2016 года.
- За информацию, которая может привести к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в 250 000 долларов.
- Его разыскивают за участие в заговоре против США с начал 2014 по февраль 2018 года.
- Пригожин являлся основным спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований (IRA) - так называемой "фабрики троллей".
- По данным ФБР, Пригожин контролировал операции по вмешательству в американские выборы путем кражи личных данных граждан США и массового создания фейковых аккаунтов в социальных сетях.