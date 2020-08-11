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Санкции против Лукашенко: в США сделали резкое заявление

11 августа 2020, 08:30

Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы, считают в Сенате США.

Протесты в Минске
В Беларуси продолжаются акции протеста / Reuters

Сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте американского политика.

"Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы", — сказал он.

По словам Менендеса, сейчас "международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и чаяний белорусского народа, который заслуживает гораздо большего".

"В этом ключе администрация [президента США Дональда] Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", - считает Менендес.

Он добавил, что "если это яростное нападение на демократические ценности продолжится", то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на действия властей республики против оппозиции.

"Динамика (событий в Беларуси) такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, поскольку то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - цитирует президента Литвы портал delfi.lt.

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.

По его словам, от ситуации с соблюдением прав человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

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Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются уже второй день.

Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.

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