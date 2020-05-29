Германия вводит санкции против РФ из-за хакерских атак

Германия учреждает очередные санкции против граждан РФ / abnews

Германия учреждает новые персональные санкции из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.

Как пишет Der Spiegel, заявление сделала представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар.

"Санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", — отметила представитель Берлина.

Отмечается, что под новые ограничения могут попасть подозреваемый в атаке Дмитрий Бадин и глава ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игорь Костюков. По информации следствия, "обвиняемый в сотрудничестве с другими лицами, имена которых пока не известны, осуществлял в интересах спецслужбы другого государства агентурную деятельность против ФРГ".

Читайте такжеВ разведке США пригрозили новыми санкциями против Северного потока-2Это будет первый случай, когда страна ЕС применит механизм санкций за кибератаки. Россиян ждет замораживание активов и введение ограничений на въезд для лиц или организаций.

"В ведомстве считают этот шаг политическим сигналом в адрес Москвы, который должен дать понять, что она не может делать все, что заблагорассудится. Для введения санкций требуется единогласное решение Совета ЕС. Пока сопротивления этому решению нет", - пишет Der Spiegel.

В МИД Германии в связи с инцидентом был вызван российский посол Сергей Нечаев. Во время разговора дипломат вел себя традиционно для Кремля и категорически отрицал вероятность хакерских атак со стороны России. В ведомстве ему представили доказательства, однако он отказался с ними ознакомиться, несмотря на наличие в документах ордера на арест виновных.

Как ранее сообщалось, на заседании Совета безопасности ООН российская делегация фактически прибегла к шантажу, говоря о прекращении огня в глобальных конфликтах.

Напомним, власти Великобритании заявили, что Россия и Иран пытались совершить кражи данных о разработках, которые связаны с проблемой коронавируса.