"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины

Владимир Жириновский на российском ТВ разразился новой порцией фантазий об Украине.
Власти США намерены превратить Украину в огромный непотопляемый антироссийский "авианосец", обслуживанием которого будут заниматься несколько миллионов украинцев. Об этом заявил в эфире радиостанции Комсомольская правда скандальный российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его мнению, ожидать резкого обострения обстановки с приходом к власти в США 46-го президента Джо Байдена не стоит.
"На Ближнем Востоке обострили все, что возможно, Дальний Восток — тоже, самое главное, Европа — все. Они получили Украину, это их колония. Даже не надо называть "Украиной" — киевский режим во главе американской колонии. Они даже запретили использовать нашу вакцину! Весь мир использует и стоит в очереди за этой вакциной, а колонии Украина — запрещено. Для чего? Чтобы умирали быстрее", — заявил Жириновский.
Лидер ЛДПР убежден, что властям США нужна территория для создания огромной авиабазы, своеобразный "непотопляемый авианосец".
"И оставят там пять миллионов [жители Украины ‒ Главред] — грузчики, разносчики, обслуживающий персонал. Сапоги чистить или еще что-то делать", — подытожил Жириновский.
Читайте такжеЖириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича
Напомним, ранее сообщалось:
- Владимир Жириновский в эфире российского телевидения предложил "сжечь Украину напалмом".
- "Всех уничтожим" Всех напалмом спалить, бл*дь! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было", - кричал политик.
- Ярость Жириновского вызвала украинская комедия о войне на Донбассе режиссера Владимира Тихого Наши котики.