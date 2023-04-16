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"Сатана первым заходит в храм, где бога нет": Путин с массовкой пришел на пасхальную службу

Анна Ярославская
16 апреля 2023, 08:41 обновлено 16 апреля, 08:52
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Российский диктатор пришел в церковь без семьи. Допустили к главе страны-агрессора только его приближенного – мэра Москвы Сергея Собянина.
Владимир Путин
Близко к Путину подпустили только мэра Москвы Сергея Собянина / скриншот

Вечером 15 апреля российский диктатор Владимир Путин пришел в церковь на пасхальное богослужение. В этот раз хозяин Кремля был в храме не один - в помещение подогнали массовку, но президента страны-агрессора все равно отгородили от людей и поставили охрану.

Как видно на видео, которое опубликовало российское пропагандистское издание РИА Новости, двое мужчин охраняли ступеньки, по которым можно было попасть на клирос (возвышение-балкон в православном храме, где обычно поет хор).

Допустили к главе страны-агрессора только его приближенного – мэра Москвы Сергея Собянина.

видео дня

Путин посетил кафедральный собор Христа Спасителя (РПЦ) в Москве (ул. Волхонка, 15).

Путина отгородили от прихожан и поставили охрану / скриншот

В Сети пользователи эмоционально отреагировали на посещение кремлевским диктатором церкви, отметив, что этот спектакль не имеет ничего общего с настоящей верой.

В Twitter и Telegram пишут: "Черт в церковь зашел", "Сатана первым заходит в храм, где бога нет", "Культовые сооружения РПЦ давно покинул бог", "Посмотреть на этого кровавого Путина, который отстранился о людей, и можно понять, что это по сути Ирод", "Ну хоть массовку из ФСОшников побольше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было".

скриншот

Как сообщал Главред, на Рождество 2023 Путин был один на богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля. Массовку для российского диктатора решили не собирать. Компанию Путину составил только священнослужитель, который правил эту службу.

К слову, ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у хозяина Кремля несколько.

"Я сразу когда вижу Путина в толпе, я сразу понимаю, что речь о двойнике", - сказал Гиркин.

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