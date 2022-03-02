Сайт ФСБ просто отключили – Федоров

По данным Федорова, российский сервис не справился с атаками украинских хакеров.
Украинцы продолжают отстаивать свою независимость на всех фронтах, включая и киберфронт.
2 марта 2022 кибербойцы добили сайт ФСБ России: его просто отключили.
"Сайт ФСБ, по всей видимости, уже просто отключили", – констатировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и поблагодарил всех, кто на киберфронте борется за Украину.
По данным Федорова, российский сервис не справился с атаками украинских хакеров.
Новости Украины 2 марта 2022 года
Появились кадры масштабного ракетного удара по Харьковскому горсовету. В результате ракетного удара было также повреждено здание Палаца труда и жилые многоэтажные дома.
Под Киевом украинские ПВО уничтожили два российских истребителя. Российские военные уже не ждут удара и дезертируют, оставляя в распоряжении ВСУ вооружение и технику.
ЕС отключил от SWIFT российские банки и запрещает передавать в Россию банкноты евро. Санкции вступят в силу 12 марта.