Сайт ФСБ просто отключили – Федоров / "Прямий"

Украинцы продолжают отстаивать свою независимость на всех фронтах, включая и киберфронт.

2 марта 2022 кибербойцы добили сайт ФСБ России: его просто отключили.

"Сайт ФСБ, по всей видимости, уже просто отключили", – констатировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и поблагодарил всех, кто на киберфронте борется за Украину.

По данным Федорова, российский сервис не справился с атаками украинских хакеров.

Сайт ФСБ просто отключили – Федоров

Новости Украины 2 марта 2022 года

Появились кадры масштабного ракетного удара по Харьковскому горсовету. В результате ракетного удара было также повреждено здание Палаца труда и жилые многоэтажные дома.

Реклама

Под Киевом украинские ПВО уничтожили два российских истребителя. Российские военные уже не ждут удара и дезертируют, оставляя в распоряжении ВСУ вооружение и технику.

ЕС отключил от SWIFT российские банки и запрещает передавать в Россию банкноты евро. Санкции вступят в силу 12 марта.