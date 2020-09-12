Семья Лукашенко полетела в Россию – СМИ

Родные Лукашенко вылетели в российский город, выяснили журналисты.
Семья президента Беларуси Александра Лукашенко, по предварительным сведениям, полетела в Российскую Федерацию.
Самолет, на борту которого предположительно находятся родные Лукашенко, вылетел в курортный российский город, говорится в Telegram-канале NEXTA Live.
По предварительным данным, борт полетел в Сочи.
"Самолет, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", – говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что в Сочи 14 сентября запланирована встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным.
- В Кремле сообщали, что во время встречи лидеры Беларуси и РФ обсудят ключевые вопросы развития белорусско-российских отношений.
Автор: Екатерина Присяжнюк