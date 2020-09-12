Семья Лукашенко полетела в Россию – СМИ

Семья Александра Лукашенко полетела в российский город, узнали журналисты / Reuters

Семья президента Беларуси Александра Лукашенко, по предварительным сведениям, полетела в Российскую Федерацию.

Самолет, на борту которого предположительно находятся родные Лукашенко, вылетел в курортный российский город, говорится в Telegram-канале NEXTA Live.

По предварительным данным, борт полетел в Сочи.

"Самолет, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", – говорится в сообщении.

Семья Александра Лукашенко полетела в российский город, узнали журналисты / Скриншот с t.me/nexta_live