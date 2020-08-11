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Партнер Северного потока-2 впервые заговорил о заморозке проекта

11 августа 2020, 11:37

Строительство может быть задержано или не завершено из-за санкций США.

Северный поток-2
Северный поток-2 могут не достроить / Reuters

Новые санкций США увеличивают вероятность того, что проект газопровода Северный поток-2 будет задержан или не завершен.

Об этом заявила немецкая энергетическая компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров российского Газпрома, пишут Известия.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта Северный поток – 2, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - говорится в заявлении концерна.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Документ содержит пункты об ужесточении уже существующих санкций против российских газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток.

В частности, проект оборонного бюджета предусматривает санкции за:

  • "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов;
  • "предоставление страхования и перестрахования";
  • предоставление услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Как сообщал Главред, ранее министр МИД Германии Нильс Аннен заявил, что американцы не имеют никакого права на вмешательство во внутреннюю политику Германии и стран Европейского Союза. Санкции США против Северного потока-2, которые могут затронуть европейские страны, – абсолютно неуместны и являются посягательством Вашингтона на суверенитет ФРГ, считает он.

В свою очередь, американские сенаторы в ультимативной форме потребовали от немецкого порта Мукран прекратить сотрудничество в рамках проекта Северный поток-2 во избежание колоссальных финансовых проблем.

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