Трамп заявил о планах "защитить Германию от России"

Дональд Трамп разразился критикой в адрес Германии / Reuters

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Германию из-за газопровода Северный поток – 2, который проходит в обход Украины.

По словам главы Белого дома, Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод". Об этом Трамп заявил на предвыборной встрече со своими сторонниками в городе Талса в штате Оклахома в субботу, 20 июня, передает DW.

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал президент США.

Как известно, США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Работы по строительству Северного потока - 2 приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак считает санкции против газопровода Северный поток-2 "незаконными и совершенно неадекватными".

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Как сообщал Главред, по данным немецкого издания Die Welt, Газпром нашел способ достроить газопровод Северный поток-2. В частности, российский монополист переписал свое судно Академик Черский на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания сможет достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений.