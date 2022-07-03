Шольц анонсировал гарантии безопасности для Украины и назвал главное условие

Владимир Зеленский и Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Федеративной республики Германия Олаф Шольц заявил о том, что Берлин обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины.

По его словам, об этом можно будет говорить после окончания войны. Вместе с тем немецкий лидер не исключил, что этот момент наступит уже скоро, сообщает Reuters.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Вместе с тем Шольц добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к тому дню, когда в Украине закончится война, а это, по его мнению, наступит уже скоро.

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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова была бы вступить в НАТО, однако Киеву не предлагают интеграции в Альянс. В сложившейся ситуации Украина намерена искать оптимальные модели безопасности, которые позволят обеспечить защиту украинцев.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Североатлантический альянс не закрывает свои двери для Украины. Но сейчас не время обсуждать этот вопрос. Говорить на тему вступления Украины в НАТО, по его мнению, нужно после завершения войны с Россией.

Президент Зеленский в начале июня заявлял, что сейчас не время рассуждать о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Киев не согласится на сценарий, предусматривающий размещение баз Альянса без интеграции в коллективный блок безопасности Запада.

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