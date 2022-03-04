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Шольц в разговоре с Путиным призвал прекратить войну в Украине

4 марта 2022, 18:10

Немецкий лидер призвал его немедленно прекратить все военные действия, разрешить доступ гуманитарной помощи в районы, где идут боевые действия.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его немедленно прекратить войну против Украины, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи в пострадавшие регионы, сообщает издание BBC.

Шольц и Путин провели телефонный разговор длительностью около часа. Немецкий лидер призвал его немедленно прекратить все военные действия, разрешить доступ гуманитарной помощи в районы, где идут боевые действия.

Также стороны договорились о проведении дальнейших переговоров в ближайшее время.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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война в Украине Владимир Путин Олаф Шольц
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