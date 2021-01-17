Шредер заявил, что Россия никогда не вернет Крым Киеву / УНИАН

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал присоединение Крыма к России "нарушением международного права".

"Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — сказал Шредер в интервью изданию Spiegel.

Он напомнил, что задолго до событий 2014 года в Североатлантический альянс вступили страны Восточной Европы, и это было их суверенное право — решать, присоединяться к ЕС или НАТО.

"Это их право. Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО", — сказал экс-канцлер ФРГ.

Что касается способов международного давления, то Шредер считает санкции неэффективным инструментом, тем более что "ни один российский президент никогда не вернет Крым Киеву".

"Их я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью", — отметил Шредер.

В то же время депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик не согласился с мнением Шредера.

"Экс-канцлер Германии лишь поверхностно знает о ситуации в Крыму за период с 1992 по 2014 годы", - отметил Белик, его цитирует МК.

По его словам, расширение НАТО было раздражителем, но главным был тот факт, что русские, проживавшие в Крыму, не воспринимали украинские "ценности" и выступали в поддержку России и ее политики.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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