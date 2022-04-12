Штраф и 15 суток: женщинам Туркменистана запретили популярные косметические процедуры

Многие годы женщинам Туркменистана запрещают пользоваться некоторыми услугами SNG Tоday

Сотрудники правоохранительных органов Туркменистана ходят по салонам красоты и сообщают о запрете на оказание некоторых косметических услуг женщинам и девушкам, передает inbusiness.kz.

"Они предупреждают, что введен запрет на оказание таких услуг, как введение ботокса, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей", - рассказал работник одного из салонов красоты в анонимной беседе.

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Мастера салонов красоты рассказали, что каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, правоохранители не предъявляют и причин не объясняют. Но они предупреждают, что воспользовавшихся вышеперечисленными услугами женщин могут задержать и оштрафовать на 300-500 манатов (140 долларов США) за "использование инородных предметов на своём теле".

"Оказавших эти услуги мастеров будут штрафовать на 500-1000 манатов (300 долларов) или отправят под арест на 15 суток", - приводит слова правоохранителей работник салона красоты

Издание отмечает, что многие годы женщинам Туркменистана запрещают пользоваться некоторыми услугами салонов красоты. И эти запреты обычно ужесточаются, когда в правительстве меняется высокопоставленный чиновник, в частности, министр внутренних дел. В июле 2021 года полиция задерживала женщин за ношение джинсов, коротких и узких платьев и обесцвечивание волос. Тогда были предположения, что усиление контроля над внешним видом женщин могло стать инициативой нового главы МВД. История с запретом на оказание косметических услуг в Байрамли последовала после того, как в Туркменистане в очередной раз сменился глава МВД. Запреты обычно вводятся на основе устного распоряжения со ссылкой на необходимость "чтить исторические и культурные традиции туркмен и не терять национальные корни".

Как известно, страну возглавляет Гурбангулы Бердымухамедов, который фактически является президентом Туркмении и председателем кабинета министров страны. Однако в действительности он — правитель с неограниченной властью, указы и запреты которого держат в страхе все население. Бердымухамедов возглавляет одну из самых строгих диктатур, которую порой сравнивают с Северной Кореей.