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Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальной войне

Андрей Ганчук
12 апреля 2023, 14:42 обновлено 12 апреля, 14:42
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Китайской народной республике нужно усилить подготовку к конфронтации и сосредоточиться на ключевых задачах, сказал глава государства Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, Китай
Армия Китая должна быть готова к реальным боевым действиям / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Военным Народно-освободительной армии Китая следует усилить подготовку, чтобы она была адаптирована к ведению реальных боевых действий. Нужно развивать новые военные силы и средства. Об этом заявил китайский председатель Си Цзиньпин.

Как сообщает Синьхуа, в среду, 12 апреля, в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК, где проверялось состояние Военно-морских сил, он призвал сделать усиленный акцент на военной подготовке, которая должна учитывать готовность к реальным боевым действиям.

"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах", - сказал Цзиньпин.

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По его словам, для укрепления боевого потенциала армии Китай нужно работать над новыми боевыми силами и средствами.

"Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск. Все уровни, особенно руководящие кадры. Надо обучать офицеров и солдат постоянному созданию новой ситуации в строительстве Военно-Морского флота на Южной зоне боевого командования", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай может готовиться к военному вторжению на Тайвань

Американский журнал по внешней политике Foreign Affairs ранее опубликовал материал, в котором речь шла о том, что глава Китая Си Цзиньпин на заседании китайского парламента сказал свои генералам, чтобы они, в случае военных действий, "смело воевали".

В материале также добавили, что по ту сторону Тайваньского пролива уже строят новые бомбоубежища, а по всей стране создаются офисы Национальной мобилизации.

В The New York Times акцентировали внимание на том, что Китай изучает события в ходе развязанной агрессором Россией войны против Украины. Пекин анализирует инновацию, тактику и эффективность боевых операций сторон. По мнению аналитиков, КНР интересуется обстановкой на случаей возможного столкновения за Тайвань.

Китай начал учения "по окружению Тайваня", в рамках которых впервые открыто симулировал ракетный удар по Тайваню и морским целям вокруг острова. Объектом виртуальных атак Пекина также стали и иностранные военные объекты. Тайбэй следит за обстановкой и держит свои военные силы в режиме боевой готовности.

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