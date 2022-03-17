Си Цзиньпин прозрел: Китай усложняет жизнь России в четыре способа

Си Цзиньпин не поддерживает Путина / Reuters

Несмотря на то, что Китай является торговым партнером России №1, Пекин имеет другие экономические приоритеты. А за последние недели КНР приняла меры в четырех сферах, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики, сообщает CNN.

Позволяет рублю упасть. Китайская валюта, юань не торгуется полностью свободно, вместо этого двигается в пределах, установленных чиновниками Народного банка Китая. На прошлой неделе они удвоили торговый диапазон рубля, в связи с чем российская валюта стремительно начала обесцениваться. При этом Пекин не оказывает Москве никаких услуг.

Отказывается конвертировать резервы. Москва держит резервы на сумму 90 миллиардов долларов в юанях. Если бы Китай позволил конвертировать эти деньги в доллары или евро, РФ стало бы проще, но репутационные риски из-за введения против России западных санкций делают это маловероятным.

Запрет на экспорт запчастей самолетов. В России признали, что Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в РФ, которая она ищет альтернативные поставки после введения западных санкций. Поэтому она начала искать их в Турции и Индии.

Замораживание инвестиций в инфраструктуру. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в Пекине в начале марта сообщил, что "в интересах банка" приостанавливает всю свою деятельность, связанную с Россией и Беларусью, "по мере развертывания войны в Украине". Это значит, что все кредиты для РФ сейчас заморожены.

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