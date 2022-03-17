В Беларуси возбудили уголовное дело против Арестовича

Алексей Арестович / Скриншот Facebook-трансляция Офиса президента

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 17 марта.

Читайте такжеАрестович назвал сроки окончания боев и озвучил наибольшую опасность для украинцев со стороны РФУголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Напомним, украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, Арестович посоветовал устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.

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