В Беларуси возбудили уголовное дело против Арестовича

Советника главы ОП назвали "диверсантом" и "террористом".
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 17 марта.
Читайте такжеАрестович назвал сроки окончания боев и озвучил наибольшую опасность для украинцев со стороны РФУголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.
Напомним, украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, Арестович посоветовал устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.
Читайте также:
- Российский правозащитник назвал единственный вариант для победы Украины в войне
- Лукашенко заявил, что Зеленский должен принять предложение "мира" от Путина
- Арестович назвал сроки окончания боев и озвучил наибольшую опасность для украинцев со стороны РФ
- "Не знаю как жить": совладелец Альфабанка львовянин Фридман заплакал из-за Путина