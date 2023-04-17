Скандальный кум Путина Медведчук набредил о "трибунале над Зеленским"

Обвиняемый в Украине в государственной измене Виктор Медведчук разразился российскими пропагандистскими заявлениями. Он обвинил Киев в якобы "геноциде на Донбассе", сравнил украинские власти с, дескать, "нацистским Третьим рейхом" и призвал, мол, к "трибуналу над президентом Владимиром Зеленским", которого он умудрился сравнить с Гитлером.
В своей статье в Аргументы и факты он обвинил официальный Киев в якобы "геноциде против Донбасса", а действия украинских властей сравнил с преступлениями "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".
Мол, Зеленский, когда пришел к власти, "стал повторять за Гитлером".
"После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера", - нафантазировал Медведчук.
По его словам, это, дескать, Украина "заставила Россию на нее напасть", а мир от, дескать, "навязанной Западом ядерной войны, мол, "может спасти лишь трибунал над Зеленским".
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"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только совместными усилиями, вылечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса", - выдумал Медведчук.
Также кум Путина, дескать, "призвал мир объединиться ради проведения судебного процесса над украинским режимом по примеру Нюрнбергского процесса".
Медведчук в России
Украина 21 сентября освободила из российского плена 125 украинских военных, среди них 5 командиров Азовстали. В Москву отправили обвиняемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука, который успел дать показания следствию. За одного Медведчука Киев смог вернуть домой 200 украинцев.
Позже Медведчука вместе с его женой Марченко увидели в одном из кафе оккупированной агрессором Россией Ялты. Скорее всего, там у Медведчука осталась вилла.
Позже Медведчук вернулся в публичную сферу и стал выступать на пропагандистском телевидении РФ. Медведчук рассказал, как его при попытке к бегству задержала территориальная оборона и передала Службе безопасности Украины.
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