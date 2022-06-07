"Скоро боевых шаманов подключат!": даже Гиркин угорает с бреда пропагандистов о Зеленском

Гиркин угорает с бреда пропагандистов о Зеленском / скриншот

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) ехидно высказался о "новости" о боевом экстрасенсе в России.

На российском ТВ запустили очередной бред, что якобы боевой экстрасенс Фомин из КГБ "назвал дату капитуляции Зеленского".

"Ну, всё! Раз в бой пошли уже "боевые экстрасенсы" - ВСУ точно кранты! А скоро, надо думать, и боевых шаманов подключат! В общем - не о чем больше беспокоиться и никаких мобилизаций точно не потребуется. 17-го сентября Зеленский убежит в Литву или Польшу, а на 18-е можно смело назначать парад победы", - иронизирует Гиркин.

Соцсети

Ранее Гиркин поделился подробностями уничтожения уже бывшего флагмана черноморского флота крейсера "Москва". По его словам, всего ВСУ выпустили по кораблю две ракеты. Первая попала в нос, вторая - в корму.

Также мы рассказывали, что пропагандиста Владимира Соловьева, которому аннулировали вид на жительство в Италии и навсегда запретили въезд в страну, поставил на место итальянский эксперт.

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