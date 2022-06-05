Было две ракеты: Гиркин в красках описал, как ВСУ уничтожали крейсер "Москва"

ПВО, которым был оборудован корабль, не сработало.
Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) поделился подробностями уничтожения уже бывшего флагмана черноморского флота крейсера "Москва".
По его словам, всего ВСУ выпустили по кораблю две ракеты. Первая попала в нос, вторая - в корму.
"Обе ниже ватерлинии. Сначала взорвался артиллерийский погреб 130-мм башни. Потом детонировали боеприпасы к двум "Вулканам" - это две зенитные пушки. Задымление, был выведен из строя командный пункт", - рассказал Гиркин.
Также он отметил, что ПВО С-300, которое имелось на крейсере, даже не было раскрыто во время удара.
Читайте такжеРФ провела тайную спецоперацию на затонувшем крейсере Москва – разведка"Вторая ракета попадает в трюм, крейсер ложится на бок и через какое-то время тонет - от одного до трех часов", - подытожил Гиркин.
Напомним, на российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун. В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.
Тем временем Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника.
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