Было две ракеты: Гиркин в красках описал, как ВСУ уничтожали крейсер "Москва"

Гиркин в красках описал, как ВСУ уничтожали крейсер "Москва" / скриншот

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) поделился подробностями уничтожения уже бывшего флагмана черноморского флота крейсера "Москва".

По его словам, всего ВСУ выпустили по кораблю две ракеты. Первая попала в нос, вторая - в корму.

"Обе ниже ватерлинии. Сначала взорвался артиллерийский погреб 130-мм башни. Потом детонировали боеприпасы к двум "Вулканам" - это две зенитные пушки. Задымление, был выведен из строя командный пункт", - рассказал Гиркин.

Также он отметил, что ПВО С-300, которое имелось на крейсере, даже не было раскрыто во время удара.

Читайте такжеРФ провела тайную спецоперацию на затонувшем крейсере Москва – разведка"Вторая ракета попадает в трюм, крейсер ложится на бок и через какое-то время тонет - от одного до трех часов", - подытожил Гиркин.

Напомним, на российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун. В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.

Тем временем Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника.

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