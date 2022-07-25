"Слава Америке. Слава Украине": в России кавказец устроил погром в магазине

В России кавказец устроил погром в магазине/ https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

В российской глубинке, городе Нижневартовск, уроженец Кавказа вышел из себя после того, как столкнулся с плохим сервисом в одном из местных магазинов. И немедленно устроил погром, попутно напомнив местным россиянам о тех позорных потерях, которые несет русская армия в боях против ВСУ. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

В ролике видно, как работники магазина безуспешно пытаются заставить мужчину-кавказца оплатить разбитую бутылку пива ‒ угрожая привлечь его к административной ответственности.

В ответ тот заявил ‒ ни полиция, ни суды ему ничего сделать не смогут.

"Вы меня ничем не напугаете. Езжайте вон, в Украину. Слава Богу, украинцы каждый день по 50 тысяч человек вас ловят. Слава Америке. Слава Украине", ‒ прямо сказал он.

Чем закончился инцидент, достоверно неизвестно.

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Напомним, ранее, в марте нынешнего года, "Радио Свобода" со ссылкой на данные двух опросов группы независимых российских социологов сообщало - 71% населения страны-агрессора, России, поддерживает ее нападение на Украину и чувствует по этому поводу гордость, радость, уважение, доверие или надежду.

В России есть очень немного людей, которые называют нападение российских войск на Украину войной, а не "спецоперацией", и убеждены в том, что путинская армия убивает мирных украинцев. Это следует из видеозаписи уличного опроса, который провели в одном из российских городов.

У респондентов спрашивали, знают ли они, что войска Путина делают в Украине. Трое опрошенных сразу ответили, что те "убивают мирных людей". Плюс они рассказали ‒ несмотря на всю пропаганду Кремля ‒ о "ликвидации нацистов" в Украине речь не идет.

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