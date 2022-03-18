"Следующие 10 дней станут решающими": когда завершится война России против Украины

Войска России / Reuters

Бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что через 10 дней российские оккупационные войска могут пройти точку невозврата при условии, что украинская армия продолжит успешно обороняться, а Запад продолжит оказывать поддержку Украине.

"Россия перешла к войне на истощение, бомбя города и убивая мирных людей. Им не хватает трех ключевых вещей: не хватает времени, не хватает личного состава, и я считаю, у них заканчиваются боеприпасы. Приблизительно через 10 дней, по моей оценке, при условии, что Запад не только продолжит, но и усилит поставки (помощи - ред.) для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", – заявил Бен Ходжес, передает CNBC.

Он добавил, что Вооруженным силам Украины "нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности".

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Как сообщал Главред, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, что позиции Украины и России прямо противоположны, поэтому переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине. Скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами. По его словам, у Украины есть только военный путь разрешения конфликта.

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