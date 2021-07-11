СМИ назвали сроки завершения строительства Северного потока-2

Сроки завершения строительства газопровода Северный поток-2 / Reuters

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода Северный поток-2 намерены завершить в августе. Газопровод уже завершен на 98%, пишет издание Handelsblatt.

"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%", - заявил Варниг.

Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.

Строительство Северного потока-2 - о чем сообщалось ранее:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время встречи с делегацией из США призвал американские и европейские власти остановить строительство СП-2 – проекта, который несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Реклама

Кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет говорил, что если Россия нарушит свои обязательства и будет использовать Северный поток-2 против Украины, то Европа в любой момент сможет отключить газопровод.

Читайте такжеУгроза Украине и НАТО: в США предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Европу, требуя одобрения достройки и запуска СП-2. Россия уже существенно сократила транзит газа через Украину и ставит ЕС перед выбором: либо Северный поток-2 и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива.

Украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, СП-2 могут остановить на 3-4 года.