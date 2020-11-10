СМИ узнали о роли Турции в договоренностях по Нагорному Карабаху

Миротворцы России будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и у Лачинского коридора.
Миротворческая роль Турции заключается исключительно в участии Анкары в совместном с Россией двустороннем центре по контролю за прекращением огня в районе Нагорного Карабаха. Турецкие военные будут осуществлять наблюдение за перемирием.
Как сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России, параметры урегулирования нагорно-карабахского конфликта закреплены в соглашении, подписанном Путиным, Алиевым и Пашиняном 9 ноября. В соответствии с договоренностями, российские миротворцы будут размещены вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и у Лачинского коридора.
Источник добавил, что турецкие военные будут работать с россиянами в рамках двустороннего мониторингового центра, который планируют создать непосредственно на территории Азербайджана. Однако напрямую Анкара не имеет отношения к российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", - добавили в МИД.Читайте такжеПашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху
Напоследок в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что формат работы России и Турции в рамках мониторингового центра обсуждают военные ведомства двух государств.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли договоренностей о завершении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно пунктам соглашения, Ереван должен вернуть ряд районов под контроль Баку и вывести свои войска с Нагорного Карабаха. Россия будет контролировать ситуацию при помощи миротворческого контингента.
- По словам президента Азербайджана Алиева, армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах до конца ноября.
- В Турции заявили, что Анкара продолжит поддерживать Баку, причем как в дипломатическом, так и в военном плане.
- Несмотря на заявление Алиева об участии Турции в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, у Путина подчеркнули, что таких договоренностей нет в тексте соглашения.