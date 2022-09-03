СМИ выяснили, какую "высокую должность" готовят для Кадырова

Кадырову готовят должность в Росгвардии - СМИ / Коммерсантъ

Одиозный пропутинский лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сегодня намекнул о своей отставке и о том, что он заслужил "бессрочный и долгий отпуск". По данным российских СМИ, для него готовят "высокую должность в силовом блоке", сообщает Медуза со ссылкой на информированный источник.

"Рамзан Кадыров может занять руководящую должность в Росгвардии", - пишет издание.

Источник, близкий к администрации президента РФ Владимира Путина, сообщил, что сейчас этот переход рассматривается.

Отставка Кадырова

Ранее Главред писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что он заслужил "бессрочный и долгий отпуск", потому что уже "засиделся" на своем посту.

Он назвал себя "долгожителем" среди других действующих глав в РФ, потому что уже 15 лет руководит Чечней.

"У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя едет, то это бывает еще приятнее". Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", - сказал Кадыров.

Напомним, Рамзан Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

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