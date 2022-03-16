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"Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии

16 марта 2022, 09:40

Экс-гимнастка и депутат Госдумы России Алина Кабаева поддерживает войну в Украине и известна как фаворитка диктатора и военного преступника Путина.

Путин, Кабаева
Кабаеву называют любовницей Путина / Коллаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Бывшую российскую спортсменку и депутата Госдумы России Алину Кабаеву, которую называют любовницей президента страны-агрессора России Владимира Путина, требуют депортировать из Швейцарии.

На сайте change.org начался сбор подписей под соответствующей петицией.

"Уважаемая Швейцарская Конфедерация, почему вы предоставляете возможность пребывания в стране участникам путинского режима? Пожалуйста, соедините Алину Еву Браун Кабаеву с ее фюрером Владимиром Путиным", - говорится в петиции.

Авторы петиции подчеркивают, что Кабаева поддерживает войну в Украине и известна как фаворитка диктатора и военного преступника Путина.

Также власти Швейцарии просят проверить чистоту средств, которые были использованы для приобретения Кабаевой недвижимости в Швейцарии, и принять решение о недопустимости ее пребывания в границах европейского государства.

В тексте петиции напоминают, что Швейцария впервые в современной истории нарушила нейтралитет, чего не сделала даже по отношению к нацистской Германии, присоединившись к санкциям Евросоюза против Путина и его окружения.

Петиция уже собрала более 41 тысячи подписей.

Как сообщал Главред, СМИ выяснили подробности роскошной жизни любовницы президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой. Спортсменка обитает в Швейцарии вместе с 4 детьми от диктатора страны-агрессора в "частном и очень защищенном" шале на берегу озера Лугано.

Как пишет таблоид The Mirror, экс-гимнастка ни в чем себе не отказывает в то время, когда ее партнер-тиран вынуждает Украину "проходить через ад".

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