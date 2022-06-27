"Спасибо отважным воинам": в России школы и садики благодарят оккупантов за сотни убитых украинцев

Война в Украине / Главред, соцсети

В соцсетях на страницах школ и детских садов России появились странные посты. Там пишут слова благодарности оккупантам за то, что они убивают ежедневно сотни украинцев.

Соответствующие публикации учреждений Кемеровской области показали в Telegram-каналах.

Так, учителя и воспитатели радуются также тому, что их солдаты захватывают села и города в чужой стране.

Каждую публикацию сопровождает изображения с символами "Z" и "V", а в тексте взрослые от имени детей благодарят за убийства украинцев.

"Украина ежедневно теряет до тысячи солдат. От 200 до 500 – убитые, остальные раненые. Спасибо за это нашим воинам", – пишут люди, которые учат детей играть в шахматы и на музыкальных инструментах.

Война России в Украине

Как сообщал Главред, 24 июня в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили успешные наступательные действия на Южнобужском направлении. В результате часть российских оккупантов оставила подготовленные к обороне позиции и отступила в район населенного пункта Ольгино (Бериславский район Херсонской области).

Напомним, австрийский военный аналитик Том Купер сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины практически вплотную подошли к оккупированному россиянами Херсону. Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Хрещеновки и Золотой Балки.

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