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Сразу три европейские страны приостановили прививки молодежи вакциной Moderna

7 октября 2021, 11:46
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Среди молодых людей наблюдается "повышенный риск" редкого побочного эффекта – воспаления сердца.

Moderna
Швеция, Дания и Норвегия ограничили прививание COVID-вакциной от Moderna / Reuters

Три скандинавских государства в среду, 6 октября, приостановили использование вакцины против коронавируса от компании Moderna среди молодых людей. Причиной является сообщение о редких случаях сердечных заболеваний среди вакцинированных.

Так, в Швеции приостановили использование препарата среди людей моложе 30 лет. В Дании вакцину пока не будут использовать среди несовершеннолетних, а Норвегия призвала тех, кто моложе 30 лет, прививаться Pfizer, сообщает The Associated Press.

Позже сегодня о подобном шаге также должны объявить в Финляндии. Отмечается, что три страны приняли решение о вакцине Moderna, опираясь на неопубликованное исследование, проведенное совместно с Министерством здравоохранения Швеции. Эксперты обнаружили, что среди молодых людей наблюдается "повышенный риск побочных эффектов, в частности воспаления сердечной мышцы или перикарда".

Миокардит и перикардит – это воспалительные заболевания сердца. Симптомы могут отличаться, но часто эти болезни вызывают у людей одышку, сердцебиение, которое может быть нерегулярным, и боль в груди.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в свою очередь заявил, что власти "пристально следят за ситуацией и предпринимают незамедлительные действия", чтобы обеспечить как безопасность, так и эффективность вакцинации.

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Это уже не первое сообщение о возможных сердечных осложнениях после прививки этим препаратом. Еще в июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили о связи между воспалением сердца и применением вакцин Pfizer и Moderna.

Тогда регулятор отметил, что после второй дозы прививки вакцинами Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет, наблюдались проблемы с сердцем. Всего было зафиксировано 283 случая заболевания.

viber
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