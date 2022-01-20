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США готовят новые санкции против РФ, в списке - дочери Путина и Кабаева

20 января 2022, 08:10
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Законопроект подготовили представители Республиканской партии. Он должен подтолкнуть Байдена к ужесточению санкций до вторжения РФ в Украину, а не после.

Путин, Кабаева
Санкции США могут затронуть Алину Кабаеву, которую называют любовницей российского президента / Коллаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Представители Республиканской партии США представили законопроект, который предусматривает введение санкций против членов семьи российского президента Владимира Путина и членов российского правительства.

Как пишет в своей колонке ведущий внешнеполитический обозреватель The Washington Post Джош Рогин, документ должен подтолкнуть администрацию американского президента Джо Байдена к ужесточению санкционной политики до российского вторжения в Украину, а не после.

"Законодательство RSC будет направлено против незаконного богатства Путина, которое может исчисляться сотнями миллиардов долларов. Этими деньгами в основном владеют члены семьи, друзья и преступные сообщники Путина, и все они станут предметом повышенного внимания", - говорится в статье.

Санкции США могут затронуть дочерей Путина и гимнастку Алину Кабаеву, которую называют любовницей российского президента.

Читайте такжеРаскол в Кремле: военный эксперт заявил, что Путин теряет "правую руку"В список россиян, которые могут попасть под санкции, также входит весь кабинет Путина, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров (чья дочь Екатерина имеет диплом Колумбийского университета), несколько высокопоставленных олигархов и десятки российских чиновников, причастных к отравлению и тюремному заключению лидера российской оппозиции Алексея Навального.

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"Время предотвратить конфликт прежде, чем он произойдет. Нам нужно напрямую заняться Путиным и его сетью клептократов и олигархов. Слабость провоцирует. Не навязывая реального ущерба, мы не удержим Путина. Мы настаивали на этих санкциях в течение многих лет, дальнейшие задержки приведут к войне", — сказал член палаты представителей Джо Уилсон.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

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