США накрыли мощные снегопады: нет света, отменяют рейсы, угроза ЧС

США накрыли мощные снегопады / фото twitter.com/whatyouseeinnyc

Восточное побережье США накрыли сильные снегопады - тысячи домов остались без электричества, а авиарейсы по всей стране отменяют, информирует в субботу, 29 января, издание CNN.

Почти 55 млн человек получили предупреждение о снегопадах от Средней Атлантики до Новой Англии. В десяти штатах, от Вирджинии до Мэна, сохраняется предупреждение о снежной буре.

За ночь в некоторых районах Средней Атлантики и Северо-Востока выпало от 5 до 15 сантиметров снега, и еще больше снега еще на подходе.

Самый сильный снег прогнозируется в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гэмпшира и Мэна. В то же время холодный арктический воздух опустился на Флориду. В Майами завтра температура воздуха может опуститься до рекордно низких за последнее десятилетие.

Current radar loop depicts an area of moderate-to-heavy snow extending from the Delmarva Peninsula to Eastern Massachusetts. The combination with gusty winds will continue producing nearly impossible travel at times today along immediate coastal regions and parts of New England. pic.twitter.com/npFnPghT7s Реклама January 29, 2022

В штате Нью-Джерси из-за непогоды остались без света почти 400 домов, а в Род-Айленде без электричества остались более 100 домов.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки попросил Белый дом объявить чрезвычайную ситуацию в регионе из-за снегопадов.

Just a normal Saturday in January here in the Northeast. pic.twitter.com/GeHxqs84TW — KeithG28 (@KeithG028) January 29, 2022

При этом в штате Массачусетс более 117 тысяч человек остались без электричества так как на регион обрушился мощный ураган. Большинство отключений в Массачусетсе происходит на Кейп-Коде и вдоль южного побережья.

В штате также ввел запрет на движение крупногабаритных грузовиков и тягачей по межштатным автомагистралям. При этом жителей штата призвали не выезжать никуда без необходимости.

В Нью-Йорке идет непрерывный и постоянный снегопад, а жителей призвали воздержаться от поездок. В то же время в городе наблюдаются проблемы с работой метро, однако пока его решили не закрывать.

Отмена рейсов

Из-за снегопадов в США отменили более 3500 рейсов, как по стране, так и за ее пределы.

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 72% рейса на прилет и 80% рейсов на вылет, в аэропорту "Ла-Гардия" - 97%, в Ньюарке - 91%. На 30 января отменены уже больше 800 рейсов.

В Украину также мчится снегопад

Как писал Главред, сильный снегопад придет в Украину уже в воскресенье ночью, 30 января. Непогода сначала накроет западные регионы, после чего распространится уже на центральные и северные области. В полночь ожидается снег в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях.

Снегопад ожидается в большинстве регионов страны. Ближе к вечеру осадки прекратятся лишь в центральных, северных и восточных областях.

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