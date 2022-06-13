США наверняка отдаст ВСУ все необходимое им оружие - глава Пентагона/ Википедия и УНИАН

Американские власти заявили, что готовы передать Украине весь массив вооружения, в котором сейчас нуждается ВСУ. Об этом заявил министр обороны США (руководитель Пентагона) Ллойд Остин во время пресс-конференции.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", ‒ сказал Остин и так ответил на вопрос журналистов о передаче украинской армии 300 новых реактивных систем залпового огня и тысячи гаубиц.

При этом Остин отметил, что сейчас не только США, но и другие страны Запада готовы оказывать существенную помощь Украине для ее победы в войне против России.

"Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также отправили 155-мм гаубицы", ‒ подытожил руководитель Пентагона.

Читайте также"Ситуация становится более запутанной": в Пентагоне оценили успехи ВСУ и армии РФ на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 апреля объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

"Визит Остина и Блинкена подчеркнул сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение войск РФ на Киев. Россияне перегруппировались, чтобы попытаться захватить больше территории на Донбассе, позволив иностранным лидерам посетить столицу", – говорится в официальном коммюнике.

До того представители Пентагона говорили - что погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии новую партию мощного оружия - 155-миллиметровых буксируемых гаубицам M777.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили американские офицеры.

Другие новости: