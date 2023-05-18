США не против, чтобы другие страны передали ВСУ истребители F-16 – Politico

Власти США (и представители Пентагона) не против того, чтобы третьи страны передали Украине американские истребители F-16, пишут СМИ.

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Истребитель F-16 и Пентагон / Коллаж Главред, фото Википедия

США не против того, чтобы другие страны передали ВСУ находящиеся у них на вооружении американские истребители F-16. Об этом сообщает портал Politico со ссылкой на свой источник в Пентагоне.

Он еще раз сослался на январскую статью данного издания, где цитировался другой высокопоставленный чиновник Министерства обороны США. И тогда он, якобы, сказал: "Я не думаю, что мы против".

В то же время, говорит нынешний чиновник отметил, что позитивное решение по данному вопросу не было принято.

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Как отмечают в Рolitico, согласно американскому законодательству, страны, которые намерены передать Украине американское же оружие (в том числе и F-16), должны сперва получить разрешение от США.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине самолетов F-16

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению истребителей станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Тем временем Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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