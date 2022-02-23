США перебросит на восточный фланг НАТО истребители F-35, вертолеты Apache и 800 военных - The Hill

Байден отправляет дополнительные войска США в Восточную Европу / Фото Reuters

Президент США Джо Байден 22 февраля направил дополнительные войска на восточный фланг НАТО на фоне риска крупномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, глава Белого дома санкционировал дополнительное перемещение сил и техники США, уже дислоцированных в Европе, для усиления стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы, пишет The Hill.

"Поскольку Россия обдумывает свой следующий шаг, мы также подготовили наш следующий шаг", — сказал Байден.

Вашингтон уже перебросил или передислоцировал около шести тысяч американских военнослужащих в Германию, Польшу и Румынию вблизи границ этих стран с Украиной.

Байден не сказал, сколько войск будет отправлено в Эстонию, Латвию и Литву или откуда они будут передислоцированы, но сказал, что это "полностью оборонительные действия с нашей стороны", и что Соединенные Штаты "не намерены воевать с Россией".

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"Мы хотим послать сигнал о том, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и соблюдать обязательства, которые мы взяли на себя перед НАТО", — сказал он.

По словам президента США, Вашингтон также продолжит оказывать оборонительную помощь Украине.

Высокопоставленный представитель Пентагона позже уточнил, что дополнительные силы на Восточном фланге НАТО будут состоять из летчиков и сухопутных войск. Их передислоцируют "на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО в ближайшие дни и, как ожидается, они прибудут на место в конце этой недели".

Силы включают:

оперативную группу пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион;

до восьми истребителей F-35, отправленных из Германии в "несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО";

батальон из 20 AH- 64 вертолетов Apache передислоцировался из Германии в Балтийский регион, а 12 вертолетов Apache - из Греции в Польшу.

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем обращении относительно ситуации на границах России и Украины 22 февраля заявил, что Россия может начать военное вторжение в Украину, в том числе и со стороны Беларуси.

Глава Белого дома подчеркнул, что Россия до сих пор держит на границах Украины более 150 тысяч военных. По словам Байдена, РФ может применить авиацию и наступательные ракетные системы с территории Беларуси, а из Черного моря - десантные корабли, ракетные крейсеры и подводные лодки.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой на официальном уровне так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса. Он подписал с Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе.

После этого Россия ввела войска на оккупированный Донбасс.

Госдума РФ 22 февраля ратифицировала "договоры о дружбе" России с "ДНР" и "ЛНР".

Позже "соглашения" одобрили в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признала "границы" самопровозглашенных "Л/ДНР" в соответствии с прописанными в их "конституциях". По его словам, все спорные вопросы по границам "ДНР" и "ЛНР" Кремль рассчитывает решать путем переговоров.

При этом "вице-спикер парламента" террористической организации "ЛНР" Дмитрий Хорошилов уже заявил, что вся Луганская область принадлежит "республике", поэтому Украина должна "добровольно отвести войска".

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