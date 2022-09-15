США ввели санкции против одиозного лидера Чечни и его семьи

Кадыров попал под санкции США / Reuters

США ввели санкции против лидера Чеческой республики Рамзана Кадырова, а также членов его семьи, сообщает сайт Министерства финансов страны в четверг, 15 сентября.

Санкции были введены против:

Кадырова Рамзана Ахматовича;

Кадыровой Айшат Рамзановны;

Кадыровой Карины Рамзановны;

Кадыровой Медни Мусаевны;

Кадыровой Табарик Рамзановны.

Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с критикой на главу Чеченской республики Камзана Кадырова. Террориста возмутило то, что Кадыров исключил отпуска для силовиков во время "военной операции".

Видео дня

Ранее Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

Читайте также: