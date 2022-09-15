США ввели санкции против одиозного лидера Чечни и его семьи

Лидер Чесчни Рамзан Кадыров, а аткже его семья, попали под жесткие ограничения США.
США ввели санкции против лидера Чеческой республики Рамзана Кадырова, а также членов его семьи, сообщает сайт Министерства финансов страны в четверг, 15 сентября.
Санкции были введены против:
- Кадырова Рамзана Ахматовича;
- Кадыровой Айшат Рамзановны;
- Кадыровой Карины Рамзановны;
- Кадыровой Медни Мусаевны;
- Кадыровой Табарик Рамзановны.
Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с критикой на главу Чеченской республики Камзана Кадырова. Террориста возмутило то, что Кадыров исключил отпуска для силовиков во время "военной операции".
Ранее Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.
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