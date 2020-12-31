Стало известно, когда Меркель уйдет с поста канцлера Германии

Меркель выступила с новогодним обращением к немцам / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в этом году в последний раз выступает с новогодним обращением к гражданам, поскольку в следующем году больше не планирует претендовать на пост главы правительства ФРГ.

"Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам как канцлер", — сказала Меркель, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, она никогда за 15 лет пребывания у власти не проживала год так трудно и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала эпидемия COVID-19.

Также Меркель в своем выступлении назвала пандемию коронавируса COVID-19 историческим кризисом.​

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"Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих - слишком сильно", - сказала она в новогоднем видеообращении к гражданам.

​Отметим, выборы в бундестаг должны состояться 26 сентября 2021 года.

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