Стало известно, когда Меркель уйдет с поста канцлера Германии

Меркель в последний раз выступила с новогодним обращением и заявила об историческом кризисе.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в этом году в последний раз выступает с новогодним обращением к гражданам, поскольку в следующем году больше не планирует претендовать на пост главы правительства ФРГ.
"Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам как канцлер", — сказала Меркель, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, она никогда за 15 лет пребывания у власти не проживала год так трудно и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала эпидемия COVID-19.
Также Меркель в своем выступлении назвала пандемию коронавируса COVID-19 историческим кризисом.
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"Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный, экономический вызов столетия. Это исторический кризис, который сильно повлиял на всех, а на многих - слишком сильно", - сказала она в новогоднем видеообращении к гражданам.
Отметим, выборы в бундестаг должны состояться 26 сентября 2021 года.
Коронавирус в Германии - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- 27 декабря в странах Европейского Союза начали прививать граждан от коронавируса. Но в нескольких округах немецкой Баварии был отменен старт массовой вакцинации населения.
- Так, из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация.