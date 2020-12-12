Стало известно о перестрелке в Нагорном Карабахе

В НКР обвинили азербайджанскую армию в нападении на блокпост / Reuters

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики сделала заявление о попытке нападения на свой блокпост в Нагорном Карабахе со стороны военных Азербайджана. Инцидент произошел на южном направлении.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, 11 декабря в 20:40 по местному времени азербайджанские войска провели атаку на один из блокпостов анклава. Произошла перестрелка, в результате которой были ранены трое военнослужащих Армении.

"11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены", - подчеркивается в сообщении.

Официальный Баку соответствующую информацию пока не прокомментировал.Читайте такжеВойска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование

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