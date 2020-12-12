Стало известно о перестрелке в Нагорном Карабахе

В Баку пока не комментируют данную информацию.
Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики сделала заявление о попытке нападения на свой блокпост в Нагорном Карабахе со стороны военных Азербайджана. Инцидент произошел на южном направлении.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, 11 декабря в 20:40 по местному времени азербайджанские войска провели атаку на один из блокпостов анклава. Произошла перестрелка, в результате которой были ранены трое военнослужащих Армении.
"11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены", - подчеркивается в сообщении.
Официальный Баку соответствующую информацию пока не прокомментировал.Читайте такжеВойска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование
Война в Нагорном Карабахе
- Активная фаза военных действий в Нагорном Карабахе завершилась 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией мирного соглашения. Согласно договоренностям, стороны остаются на занятых в ходе боевых действий позициях, Ереван отдает Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, а также открывает через свою территорию транспортный коридор для связи Азербайджана с Нахичеванью.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- 8 декабря в Сети появилась запись разговора, на которой бывший президент Армении Серж Саргсян и глава Беларуси Александр Лукашенко обсуждают вопрос 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, за отказ от которых президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы предлагал 5 миллиардов долларов.