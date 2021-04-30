Австрия выступила с инициативой по встрече Байдена и Путина

Москва не обозначила официальной позиции РФ по вопросу возможности встречи Путина и Байдена в Вене.
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц предложил Кремлю рассмотреть возможность проведения в Вене саммита США и России, на котором должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого Дома Джо Байдена.
Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом Курц заявил Путину в ходе телефонных переговоров, которые состоялись в пятницу, 30 апреля. Позиция России по вопросу проведения встречи Путина и Байдена в Австрии не обозначена.
"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость", - указано в сообщении.
Отношения США и России
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе разговора глава Белого дома заявил о поддержке Украины и призвал Путина прекратить оказывать военное давление у украинских границ. При этом Байден предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
- Спустя два дня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Ограничения предусматривают ряд запретов для 6 российских технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Также Штаты решили выслать 10 американских дипломатов.
- В ответ Россия 16 апреля запустила санкции против Вашингтона. Москва внесла в "черный список" высокопоставленных американских чиновников, которым запретили въезд на территорию России, и объявила о высылке дипломатов США.
- В МИД РФ заявили, что санкционный удар Вашингтона может существенно отразиться на перспективах проведения встречи Путина и Байдена.
- Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан усомнился в том, что встреча Байдена и Путина состоится. По его словам, для реализации такого мероприятия должны появиться определенные условия.
Автор: Андрей Ганжа