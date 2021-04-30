Австрия выступила с инициативой по встрече Байдена и Путина

Путину предложили провести саммит США и РФ в Вене / Reuters

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц предложил Кремлю рассмотреть возможность проведения в Вене саммита США и России, на котором должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого Дома Джо Байдена.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом Курц заявил Путину в ходе телефонных переговоров, которые состоялись в пятницу, 30 апреля. Позиция России по вопросу проведения встречи Путина и Байдена в Австрии не обозначена.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость", - указано в сообщении.

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