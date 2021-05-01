Стало известно об отводе военной техники Таджикистана от границы с Киргизией

Киргизия Таджикистан / Соцсети

Республика Таджикистан начала отводить военную технику от границы с Кыргызстаном. Действия Душанбе регламентированы мирными договоренностями с Бишкеком по вопросу урегулирования конфликта двух государств.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в таджикских правоохранительных органов, в субботу, 1 мая, Душанбе начал процедуру отведения военной техники.

"Военные Таджикистана начинают отводить технику, находившуюся на таджикско-киргизской границе", - отметил источник информагентства, объясняя, что такие действия реализуются во исполнение договоренностей сторон.

Также указывается, что возобновлено движение транспорта через границу Таджикистана и Кыргызстана в обоих направлениях.

Он также отметил, что движение транспорта через таджикско-киргизскую границу открыто в обоих направлениях.

"Движение транспорта через таджикско-киргизскую границу открыто в обоих направлениях, как в сторону Воруха (территория Таджикистана), так и в сторону Лейлека (территория Киргизии)", - добавил источник и подчеркнул, что граждане двух государств могут пересекать границу.

Справка

В чем причина конфликта Душанбе и Бишкека

Около 150 жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 28 апреля забросали друг друга камнями. Конфликт произошел после того, как таджики установили камеры видеонаблюдения у водозабора Головной. Душанбе согласился убрать видеофиксацию, однако аким Исфаринского района отказался выполнить указания.

Принадлежность участка границы в районе водозабора Головное оспаривается Бишкеком и Душанбе. В Таджикистане считают, что имели право устанавливать камеры, тогда как в Киргизии называют решение незаконным.

Проблему усложняет два фактора: из 976 километров границ двух государств четко определены в договорах и обозначены на картах только 504 километра. При этом на картах 1924-1927 годов и 1989 года водораспределительный пункт Головной, который находится в верховьях реки Исфара и также используется Киргизией и Узбекистаном, принадлежит Таджикистану.

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