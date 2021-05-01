Стало известно об отводе военной техники Таджикистана от границы с Киргизией

Появилась информация о возобновлении движения транспорта через таджикско-киргизскую границу.
Республика Таджикистан начала отводить военную технику от границы с Кыргызстаном. Действия Душанбе регламентированы мирными договоренностями с Бишкеком по вопросу урегулирования конфликта двух государств.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в таджикских правоохранительных органов, в субботу, 1 мая, Душанбе начал процедуру отведения военной техники.
"Военные Таджикистана начинают отводить технику, находившуюся на таджикско-киргизской границе", - отметил источник информагентства, объясняя, что такие действия реализуются во исполнение договоренностей сторон.
Также указывается, что возобновлено движение транспорта через границу Таджикистана и Кыргызстана в обоих направлениях.
Он также отметил, что движение транспорта через таджикско-киргизскую границу открыто в обоих направлениях.
"Движение транспорта через таджикско-киргизскую границу открыто в обоих направлениях, как в сторону Воруха (территория Таджикистана), так и в сторону Лейлека (территория Киргизии)", - добавил источник и подчеркнул, что граждане двух государств могут пересекать границу.
Справка
В чем причина конфликта Душанбе и Бишкека
Около 150 жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 28 апреля забросали друг друга камнями. Конфликт произошел после того, как таджики установили камеры видеонаблюдения у водозабора Головной. Душанбе согласился убрать видеофиксацию, однако аким Исфаринского района отказался выполнить указания.
Принадлежность участка границы в районе водозабора Головное оспаривается Бишкеком и Душанбе. В Таджикистане считают, что имели право устанавливать камеры, тогда как в Киргизии называют решение незаконным.
Проблему усложняет два фактора: из 976 километров границ двух государств четко определены в договорах и обозначены на картах только 504 километра. При этом на картах 1924-1927 годов и 1989 года водораспределительный пункт Головной, который находится в верховьях реки Исфара и также используется Киргизией и Узбекистаном, принадлежит Таджикистану.
Конфликт Таджикистана и Кыргызстана – новости
- На следующий день после обострения конфликта, 29 апреля, между военными подразделениями Таджикистана и Кыргызстана произошли столкновения. Стороны атаковали пограничные заставы друг друга и стягивали войска по периметру границы.
- Позже в МИД Кыргызстана заявили, что сторонам на уровне внешнеполитических ведомств удалось договориться о прекращении огня. Стороны приняли решение отвести войска и продолжить переговоры.
- Однако 30 апреля в Киргизии заявили о продолжении перестрелок в населенном пункте Арка-1 возле киргизско-таджикской границы. В ходе вооруженного противостояния был ранен сотрудники милиции.
- 1 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились о полном прекращении огня на границе и отведении войск. Стороны выразили уверенность в скорейшем урегулировании конфронтации.
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