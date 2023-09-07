Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

Украинский журналист из "Телебачення Торонто" дозвонился престарелому лидеру движения "Отряды Путина" Людмиле Барилко.

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Лидер "Отрядов Путина" оказалась весьма разговорчивой и доверчивой / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Украинский журналист Анатолий Остапенко из проекта "Телебачення Торонто" сумел дозвониться одиозной русской старушке ‒ лидеру движения "Отряды Путина" Людмиле Барилко. И выложил запись разговора в Сеть.

Барилко оказалась весьма разговорчивой и доверчивой. Остапенко сразу "пригласил" Людмилу Ивановну с "отрядом", который поддерживает президента РФ Владимира Путина, на фронт войны с Украиной. По словам журналиста, российские оккупанты считают Барилко и ее престарелых соратниц ‒ "милфами" (естественно, не став объяснять, что именно имеет в виду). Но на фронт старушка всего равно отправиться отказалась ‒ мол, муж хворает сильно.

Под конец разговора, Остапенко признался, что находится в Киеве, а телефон Барилко ему якобы "дали в отделе социального обеспечения".

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Но Барилко решила поступить неожиданно ‒ и анонсировала еще один "созвон" с журналистом и уж совсем внезапно ответила на реплику "Слава Украине!" аналогичной фразой.

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Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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