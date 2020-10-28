Старый итальянец зверски убил жену-украинку

Веру Мудрую убил муж / Радио Свобода

Зверское убийство заробитчанки из Украины произошло в итальянском городе Римини. В ночь на 26 октября 69-летний итальянец молотком забил свою спящую супругу — Веру Мудрую, после чего сдался полиции.

Бывший сантехник объяснил, что женщина вымогала у него деньги, которые отправляла детям в Украину, а он был вынужден работать даже на пенсии, сообщает Радио Свобода.

В свою очередь дочь погибшей Елена заверила, что это ее 61-летняя мать работала до последнего, оплачивала коммунальные счета и покупала еду.

О смерти матери дочь Веры Мудрой - Елена Латюк - узнала от родственницы, которая работала вместе с Верой в Италии.

"Она мне утром сообщила, что произошла такая трагедия. У меня просто шок от этого. Не могла поверить, что с мамой такое могло произойти. Мама работала до последнего, даже если не было официальной работы, то была на неофициальной. Никогда такого не было, чтобы мама была без работы. Он был на пенсии, а мама все оплачивала: коммунальные услуги, покупала еду. Просто шок от этого", - сказала Латюк.

Также дочь убитой рассказала, что мать также жаловалась, что когда муж вышел на пенсию, то закрылся в себе, и даже завел себе любовницу, поэтому Вера ездила в Милан проконсультироваться с адвокатом.

Именно об этом мать рассказала дочери в последнем с ней разговоре. В ту же ночь мужчина, который спал в соседней комнате, ее убил.

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