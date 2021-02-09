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Столтенберг резко обратился к России из-за Украины

9 февраля 2021, 19:40
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В НАТО потребовали от РФ вывести войска с оккупированного Донбасса.

В НАТО призвали Россию вывести войска с Донбассе / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию положить конец поддержке незаконных вооруженных формирований на Донбассе и вывести свои войска с востока Украины.

"Союзники по НАТО едины в осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию положить конец поддержке незаконных формирований на востоке Украины и вывести свои подразделения с ее территории. Я поощряю усилия украинской стороны, направленные на мирное разрешение конфликта", — сказал Столтенберг по окончанию встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

По словам генсека альянса, в ходе встречи стороны обсуждали, "как дальше мы можем усилить партнерство между НАТО и Украиной".

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"Украина – один из самых важных и близких партнеров – вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях, включая в Афганистане и Косово, равно как и в Силы быстрого реагирования. Мы ценим эти вклады, которые демонстрируют украинскую приверженность евро-атлантической безопасности. Поэтому Украина сейчас для НАТО является партнером с расширенными возможностям. Этот статус позволит нам еще больше углублять наше сотрудничество", — подчеркнул он.

Кроме того, он заявил, что североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе.

"НАТО усиливает свое присутствие в Черном море. Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. Прошли учения с украинским ВМФ. НАТО уделяет этому региону стратегическое значение", — отметил генсек Альянса.

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Как ранее сообщал Главред:

  • НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
  • В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.
  • В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сделал новое заявление по поводу противостояния НАТО и РФ.

НАТО Йенс Столтенберг Украина Россия
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