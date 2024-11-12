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Storm Shadow и усиление Украины: Франция и Великобритания готовят важные решения

Анна Косик
12 ноября 2024, 10:02
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Хотя ракеты Storm Shadow производятся в Британии и Франции, но могут использовать при развертывании американские системы.
Стармер, Макрон, Storm Shadow
Усиление Украины перед началом зимы не менее важно, чем предоставление разрешения на удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/KeirStarmerLabour

О чем говорили Стармер и Макрон:

  • Украину нужно усилить перед зимой
  • Разрешение на удары по РФ Storm Shadow важно предоставить Украине как можно скорее

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели разговор без участия широкой делегации, во время которого рассматривали вопросы, связанные с Украиной.

Как говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца, основной целью их диалога было найти решения, которые поставили бы Украину на как можно более сильную позицию перед наступлением зимнего периода.

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"Относительно ситуации в Украине лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к тесной координации, подчеркнув свою решимость поддерживать Украину непоколебимо и столько, сколько потребуется, чтобы сорвать захватническую войну России в Украине", - говорится в сообщении.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow / Инфографика: Главред

Также европейские лидеры рассматривали возможность изменения позиции Соединенных Штатов в вопросе предоставления Украине разрешения на удары ракетами Storm Shadow, ведь сейчас ВСУ могут использовать их только у границы со страной-агрессором РФ, а не далеко за его пределами, пишет The Telegraph.

"Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы остаемся верными этому. Я также неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в наилучшее положение", - сказал Стармер.

При этом премьер-министр Великобритании отказался озвучивать детали дискуссий, касающихся оперативных военных вопросов.

Предоставление разрешения на удары Storm Shadow

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснял, что несмотря на насыщенные обсуждения в Британии, США и Украине вопрос снятия ограничений на удары дальнобойным вооружением по территории страны-агрессора России, в частности Storm Shadow, пока говорить о возможности получения дальнобойных ракет для этого рано из-за того, что в Белом доме все еще председательствует Джо Байден.

Ранее в СМИ писали, якобы Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории страны-агрессора России западными ракетами из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По крайней мере это касается ракет Storm Shadow.

Несмотря на это, накануне Главред писал, что военный обозреватель Давид Шарп убежден - у Украины таки есть неплохие шансы на то, что американцы одобрят использование ракет Storm Shadow.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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